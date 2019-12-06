Amasyalı çiftçinin safranda deneme ekimi olumlu sonuç verdi

06.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:52

Amasya'nın Göynücek ilçesinde çiftçilik yapan Ramazan Boğa, deneme amacıyla 500 metrekarelik alana ektiği safran soğanlarından yaklaşık 200 gram ürün aldı.

Safran üretiminin nasıl yapıldığını merak eden Boğa, internet üzerinden yaptığı araştırmanın ardından "mucize bitki" olarak anılan, gıda, tekstil, parfüm ve ilaç sanayisinde kullanılan safranı yetiştirmeye karar verdi.

Ayvalıpınar köyünde yarım dönüm alana safran soğanı eken çiftçi, 200 grama yakın ürün elde etti.

"Seneye en az 10 dönümlük alanda ekim yapacağım"

Boğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretimi son derece zahmetli olan safranda verim elde etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ekim alanını genişleterek Karadeniz çiftçisine örnek olmak istediğini belirten Boğa, şöyle konuştu:

"Deneme amaçlı ektiğimiz safran soğanlarından ürün aldık. Zahmetli bir bitki olduğu için çiftçilerimiz tarafından pek bilinmiyor safran. Seneye en az 10 dönümlük alanda ekim yapacağım. Safran üreticisine iyi gelir sağlıyor, kilogramı 35-40 bin liradan satılıyor. Ülkemizde safran üretimiyle ilgili çok büyük bir açık var, yeterli üretim olmadığı için dışarıdan geliyor. Ülkemizin toprakları verimli olduğu için burada üretilen safran, dışarıdan gelen safrandan çok daha kaliteli."

Hasada geçen ay başladıklarını dile getiren Boğa, "Safran bitkisinin tohumu sürekli artıyor. 100 kilogram soğan ektiğimizde üçüncü senesinde tohumun kalitesine göre 300-400 kilograma çıkıyor. Hiçbir şekilde zirai ilaç atılmıyor, hayvan gübresi hariç ek bir madde kullanılmıyor." dedi.

"Safran da üretim desenimize eklendi"

Amasya Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Şeker de safranın süsengiller familyasından, sonbaharda çiçek açan, 20-30 santimetre boyunda, çiğdem cinsinden soğanlı bir kültür bitkisi ve bu bitkiden elde edilen baharat olduğunu belirterek, "Geniş üretim yelpazesine sahip ilimizde alternatif ürün olarak safran da üretim desenimize eklendi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA