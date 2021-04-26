Amasyalı çift düğün yemeklerini Uganda'da ihtiyaç sahiplerine verdi
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Amasyalı çift düğün yemeklerini Uganda'da ihtiyaç sahiplerine verdi

Amasyalı çift düğün yemeklerini Uganda'da ihtiyaç sahiplerine verdi
Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Amasya'da bu yaz evlenecek Burak Koçak ve Merve Kara çifti, düğün yemeklerini bir yardım kuruluşu aracılığıyla Uganda'daki yoksullara yedirdi.

Amasya'da bu yaz evlenecek Burak Koçak ve Merve Kara çifti, düğün yemeklerini bir yardım kuruluşu aracılığıyla Uganda'daki yoksullara yedirdi.

Çift, düğünde harcamayı planladıkları yemek ücretini, Yesevi Yardım Hareketi tarafından düzenlen "Afrika'ya iftar sofrası" kampanyasına bağışladı.

Çiftin bağışıyla, Uganda'da ihtiyaç sahibi 300 kişiye iftar yemeği verildi.

Amasya Yesevi Yardım Hareketi İl Başkanı Mustafa Bayoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağışta bulunan genç çifte teşekkür ettiklerini sundu.

Bayoğlu, "Çok güzel bir örnek davranış. Burak Koçak ve Merve Kara isimli kardeşlerimiz yazın yapacakları düğün yemeğini Afrika'da, mazlum coğrafyadaki kardeşlerine Yesevi İftar Sofrası'nda verdi. Biz de Yesevi Ailesi olarak ve tüm insanlık adına teşekkür ediyoruz. Rabbim kendilerine iki cihanda mutluluk versin inşallah." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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