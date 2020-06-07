Amasya'ya örtü yangını
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Amasya'ya örtü yangını

Amasya'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Amasya'ya örtü yangını
07.06.2020 08:47 | Son Güncelleme: 07.06.2020 08:50

Amasya'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Yeşilyenice Mahallesi Hacı Dede Türbesi önündeki ormanlık alanda yerdeki kuru yaprak ve otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın, Amasya Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının piknik amacıyla bölgeye gelenlerin dikkatsizliği sonucu ortaya çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor. - AMASYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı Haber
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı Haber
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz Haber
KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Haber
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti
Eski Yunan Başbakan'dan itiraf gibi çıkış: Erdoğan'ı davet etme cesareti gösterdim
Eski Yunan Başbakan'dan itiraf gibi çıkış: Erdoğan'ı davet etme cesareti gösterdim
Yayayı ezerek öldüren otobüsün şoförü: Ezdiğimi durağa varınca öğrendim
Yayayı ezerek öldüren otobüsün şoförü: Ezdiğimi durağa varınca öğrendim
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Hırsızlar, kendilerini yakalatan muhtarın arabasını kundakladı
Hırsızlar, kendilerini yakalatan muhtarın arabasını kundakladı
Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı
Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı
Hatay'da masaj salonlarına yapılan baskınlarda 21 kadın gözaltına alındı
Hatay'da masaj salonlarına yapılan baskınlarda 21 kadın gözaltına alındı
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Yolcular, maske takmalarını söyleyen vatmanı dövdüler
Yolcular, maske takmalarını söyleyen vatmanı dövdüler
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı
Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı
Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? Otopsi raporu yayınlandı
Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? Otopsi raporu yayınlandı
Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı
Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
Ayakkabı için itilen anne, kızından değil görüntüyü çekenden şikayetçi oldu
Ayakkabı için itilen anne, kızından değil görüntüyü çekenden şikayetçi oldu
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü
Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Donald Trump Berat Albayrak Musa Farisoğulları Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Hülya Avşar Fatma Girik Demet Akalın
Spor Semih Özsoy Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Anne Kadın Libya Haziran
Şu an buradasınız: Amasya'ya örtü yangını - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 08:50:51. #1.14#
title