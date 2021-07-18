Serinlemek için baraja giren aynı aileden 5 kişi kayboldu

Amasya Suluova Derinöz Barajı'nda serinlemek için suya giren aynı aileden 5 kişi kayboldu. Bölgeye gelen dalgıç ekiplerin çalışması sonucu aileden 2 kişinin cansız bedenine ulaşırken kayıp 3 kişi için arama çalışması sürüyor.

Suluova Derinöz Baraj Gölü'nde bir çocuğun suya düşmesi sonucu onu kurtarmak için aynı aileden 4 kişi de göle girdi. 5 kişi suda kaybolurken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Yapılan çalışmalar sonucu 5 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşılırken, 3 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

VALİ DE ARAMA ÇALIŞMALARINI TAKİP EDİYOR

Olay yerine gelerek itfaiye ve AFAD'ın yaptığı kurtarma çalışmalarını takip eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, açıklamalarda bulundu.

Vali Masatlı, "Levent Cenikli isimli çocuğumuzun suya düşmesi sonucu akabinde kendi aile fertlerinden 4 kişi de suya giriyor ve daha sonra da olay gerçekleşti. Elif Cenik ve Sultan Cenik'i sudan çıkarttık. Emrullah Cenik, Havvanur Cenik ve Levent Cenik'i kurtarma çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı