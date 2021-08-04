Amasya'nın serinleten saklı cenneti 'Aktaş Şelalesi'
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Amasya'nın serinleten saklı cenneti 'Aktaş Şelalesi'

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Haberler | Güncel

Amasya'nın serinleten saklı cenneti 'Aktaş Şelalesi' Amasya'nın en yüksek dağı Akdağ'da bulunan eşsiz güzellikteki Aktaş Şelalesi doğa ve adrenalin tutkunlarını ağılıyor 2062 rakımlı dağın yamaçlarında kayalık ve ağaçlarla çevrili şelale görenleri hayran bırakırken hava sıcaklıklarının arttığı...

Amasya'nın serinleten saklı cenneti 'Aktaş Şelalesi'

AMASYA - Amasya'nın en yüksek dağı Akdağ'da bulunan eşsiz güzellikteki Aktaş Şelalesi doğa ve adrenalin tutkunlarını ağılıyor

2062 rakımlı dağın yamaçlarında kayalık ve ağaçlarla çevrili şelale görenleri hayran bırakırken hava sıcaklıklarının arttığı bu günlerde suyunun şok etkisine aldırmayanlar tarafından ziyaret ediliyor.

Şelalenin döküldüğü derenin içinde oturup semaver çayı yudumlayan doğa tutkunu Yasin Şahin, "Şelale görünümüyle adeta bir duşakabin gibi. Suyu ise buz gibi soğuk. İçine girene şok etkisi yapıyor" dedi.

5 metreden akan suyun altında serinleyen Suluova Akdağlılar Derneği yöneticisi Fatih Karagöz de "Biz Akdağ kaplanlarıyız. Kışın karda güreşir, yazın şelalede serinleriz. Şelalenin suyu çok soğuk. Ama bizi etkilemez" diye konuştu.

Karagöz, gezginlere etrafında mağara da bulunan doğa harikası şelaleyi görmeyi tavsiye etti.

Amasya'nın serinleten saklı cenneti 'Aktaş Şelalesi'
Amasya'nın serinleten saklı cenneti 'Aktaş Şelalesi'
Amasya'nın serinleten saklı cenneti 'Aktaş Şelalesi'
Amasya'nın serinleten saklı cenneti 'Aktaş Şelalesi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik

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