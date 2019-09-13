Amasya kayıp alzheimer hastası ormanda bulundu

13.09.2019 11:16

Kayıp alzheimer hastası ormanda bulundu

Amasya'da 3 gündür haber alımayan alzheimer hastası Emin Çoban (85), jandarma ekiplerinin havadan drone ve karadan arama kurtarma çalışması sonucu, Yeşil Yenice köyünde ormanlık alanda bulundu. Bitkin halde bulunup tedaviye alınan yaşlı adamın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Merkeze bağlı Yassıçal köyünde yaşayan alzheimer hastası olan Emin Çoban, 10 Eylül günü akşam saatlerinde evden çıkarak ormanlık alana gitti. Çoban'ın eve dönmemesi üzerine ailesi durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Ailenin kayıp ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede gün boyu sürdürdüğü arama kurtarma çalışmalarından netice alamadı. Havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verildi. Günün ayınlanmasıyla sabah erken saatlerde yeniden başlatılan arama çalışmalarına 4 asayiş, 1 jasat timi ve AFAD ekipleri de katıldı. Ekipler dorne ile havadan görüntü alarak, yaşlı adama dair iz bulmaya çalıştı. Yürütülen çalışmalarla, kayıp Emin Çoban, jandarma ekiplerince Yeşilyenice köyü Ormanlık alanda bulundu. Bitkin halde bulunan yaşlı adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çoban ailesi, ekiplere teşekkür ederken, tedaviye alınan yaşlı adamın da sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA