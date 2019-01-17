Amasya Jandarma Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktı

Jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

AMASYA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken av ve yaban hayvanlarına yem bıraktı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı personeli Taşova İlçesi Boraboy Gölü çevresinde yoğun kar yağışından nedeniyle yiyecek bulamayan av ve yaban hayvanlarının beslenmesi doğaya yem bıraktılar. Jandarma ekipleri doğal ortamlarımda kar ve buzlanma sebebiyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için farklı bölgelere yem bırakarak yiyecek ihtiyaçlarının giderilmesi sağlandı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, doğal yaşamda zor şartlarda yaşam mücadelesi veren yaban hayvanlarına yem bırakan personelini duyarlılıklarından dolayı tebrik etti.

Kaynak: DHA