Amasya'daki düğün salonu, vantilatöründeki kuş yavruları büyüyene kadar kapalı kalacak
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Amasya'daki düğün salonu, vantilatöründeki kuş yavruları büyüyene kadar kapalı kalacak

Amasya'daki düğün salonu, vantilatöründeki kuş yavruları büyüyene kadar kapalı kalacak
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Amasya Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, yuva yapan kuşlar yavrularını büyütene kadar belediyeye ait düğün salonunun kiralanamayacağını söyledi.

Amasya Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, yuva yapan kuşlar yavrularını büyütene kadar belediyeye ait düğün salonunun kiralanamayacağını söyledi.

Öztürk, gazetecilere, düğün salonunda sezonun açılacak olması dolayısıyla bakım yapılması gerektiğini belirtti.

Salonun içindeki vantilatörde kuşların yuva yaptığını gördüklerini aktaran Öztürk, yuvanın korunması için gerekli özeni gösterdiklerini dile getirdi.

Yavrular ve annelerinin rahat etmeleri için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini anlatan Öztürk, "Hayvanlara saygımızdan dolayı kuşların rahat etmeleri için bakım onarım yapmayı ertelediğimiz gibi kuşlar yavrularını büyütene kadar salonu düğünlere kiraya vermeme kararı aldık. Amacımız, yuva yapan kuşlarımızın yavrularını güven içinde büyüterek uçmalarını sağlamak." ifadesini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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Amasya'daki düğün salonu, vantilatöründeki kuş yavruları büyüyene kadar kapalı kalacak - Haberler
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