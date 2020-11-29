Amasya'da Zeus Tapınağı'nda kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
29.11.2020 16:09 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:12
Amasya'da Zeus Tapınağı'nda kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
Amasya'da Zeus Tapınağı'nda kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
Yassıçal köyünde 1. derece arkeolojik sit alanı olan Zeus Sunağı mevkisinde izinsiz kazı yapılacağı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
Kaçak kazı yapılan yere operasyon düzenleyen ekipler, iş makinesiyle kazı yapan 7 kişiyi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan 7 zanlının İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur