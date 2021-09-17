Amasya'da Yeşilırmak'a düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
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Amasya'da Yeşilırmak'a düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel
Amasya'da Yeşilırmak'a düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Amasya'da Yeşilırmak'a düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Amasya'da Yeşilırmak'a düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

55 Evler Mahallesi'nde Fatih Köprüsü yanında Yeşilırmak'ta kedi olduğu ihbarını alan Amasya Belediyesi İtfaiye ekipleri, hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı.

Merdiven yardımıyla ırmağa inen ekipler, mahsur kalan kediye kurtardı. Yapılan kontrollerin ardından kedi, salıverildi.

AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Amasya'da Yeşilırmak'a düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
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