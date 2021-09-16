Amasya'da tarım işçilerinin çocukları için çadırkentte Kur'an kursu açıldı - Haberler
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Amasya'da tarım işçilerinin çocukları için çadırkentte Kur'an kursu açıldı

AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel
Amasya'da tarım işçilerinin çocukları için çadırkentte Kur'an kursu açıldı

Amasya Müftülüğünce, tarım işçilerinin çocuklarının dini eğitim alması için çadırkente Kur'an kursu hizmetine sunuldu.

Amasya Müftülüğünce, tarım işçilerinin çocuklarının dini eğitim alması için çadırkente Kur'an kursu hizmetine sunuldu.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ile Müftü Yardımcısı Yılmaz Özbakır, değişik illerden gelen mevsimlik işçilerin çocuklarının dini eğitim aldığı, İl Müftülüğü tarafından açılan Büyük Kızılca Köyü Çadırkent Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Ayvaz, çalışmalardan en önemlisinin çocukların yetiştirilmesi olduğunu vurgulayarak, çadırkentte Kur'an kursu açılmasına katkı sağlayan Vali Mustafa Masatlı ile Büyük Kızılca köyü halkına teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Ayvaz, çocuklara hediyeler verdi.

AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Amasya'da tarım işçilerinin çocukları için çadırkentte Kur'an kursu açıldı - Haberler
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