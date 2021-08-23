Amasya'da muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi
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Amasya'da muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi

Amasya'da muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Amasya'da muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenledi.

Amasya'da muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenledi.

Amasya Belediyesi ve Cem Vakfı Amasya Şubesince Serçoban Evliyası Mesire Alanı'nda düzenlenen programda vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Yerel sanatçıların da katıldığı etkinlikte semah ekibi gösteri sundu.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, burada yaptığı konuşmada, muharrem ayının ve aşure gününün önemine değinerek, Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin ve diğer şehitleri saygı, minnet ve rahmetle andığını söyledi.

Muharrem ayında hüzün günlerinin yaşandığına işaret eden Sarı, aşurelerin aynı zamanda birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu vurguladı.

Geçmişte yaşanan üzüntü verici olaylardan herkesin ibret alması ve geleceğini ona göre şekillendirmesi gerektiğini dile getiren Sarı, şunları kaydetti:

"1341 yıl önce Kerbela'da işlenen vahşet, Müslümanları birbirine düşürmüştür. Müslümanların yüreğinde derin yara açan üzüntü verici bu olayın izleri günümüze kadar silinmemiştir. Hz. Hüseyin,, zalimler karşısında dik durarak bizlere hakkı, hukuku, adaleti üstün tutmayı miras bırakmıştır. Tek başımıza kalsak da daima doğruların yanında olmayı, çıkarlarımız için haksızlığa boyun eğmemeyi miras bırakmıştır. Millet olarak, Amasyalılar olarak Hz. Hüseyin'den ve Ehl-i Beyt'ten yanayız. Bu ay ve bu gün safımızı bir kez daha göstermemize ve muhabbetimizi ifade etmemize vesile olmuştur. Bu sebeple memnunum, mutluyum. Gönüllerimiz arasında köprü kurulmasına vesile olan muharrem ayının ve ikram ettiğimiz aşurenin aramızdaki sevgi bağlarını güçlendirmesini diliyorum. Türk milleti olarak her zaman uyanık olmalıyız. Maruz kaldığımız sıkıntılardan dersler çıkarmalı ve gelecekte tekrar etmemesi için tedbirler almalıyız. Geleceğimizi aklın, ahlakın, adaletin ve bilimin ışığında birlikte planlamalıyız."

Programa Amasya Valisi Mustafa Masatlı ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Amasya'da muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi
Amasya'da muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi
Amasya'da muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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