İpe takılınca ağaçta mahsur kalan kuşu itfaiye kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İpe takılınca ağaçta mahsur kalan kuşu itfaiye kurtardı

AA, Seyfullah Uzun - Güncel
 - Güncelleme:

Amasya'nın Suluova ilçesinde ağaçta mahsur kalan kuş, itfaiye tarafından kurtarıldı.

SULUOVA, AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde ağaçta mahsur kalan kuş, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Ata Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta bir kumrunun ağaçta mahsur kaldığını görenler, durumu Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla çıktıkları ağaçta kanat ve ayaklarına ip dolanması sonucu mahsur kalan kuşu kurtardıktan sonra salıverdi.

İpe takılınca ağaçta mahsur kalan kuşu itfaiye kurtardı

İpe takılınca ağaçta mahsur kalan kuşu itfaiye kurtardı

İpe takılınca ağaçta mahsur kalan kuşu itfaiye kurtardı

AA / Seyfullah Uzun - Güncel

İtfaiye, Suluova, Amasya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title