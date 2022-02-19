İpe takılınca ağaçta mahsur kalan kuşu itfaiye kurtardı
AA, Seyfullah Uzun - Güncel
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Amasya'nın Suluova ilçesinde ağaçta mahsur kalan kuş, itfaiye tarafından kurtarıldı.
SULUOVA, AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde ağaçta mahsur kalan kuş, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Ata Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta bir kumrunun ağaçta mahsur kaldığını görenler, durumu Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla çıktıkları ağaçta kanat ve ayaklarına ip dolanması sonucu mahsur kalan kuşu kurtardıktan sonra salıverdi.