Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Emirhan Önal idaresindeki 05 HN 848 plakalı otomobil, Nihat Yıldırım Parkı mevkisinde Özgür Ağış'ın kullandığı 05 HN 033 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ramazan Avcı ile Kübra Kop yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk