İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Otogar kavşağında Halide Yıldız'ın (34) kullandığı 10 CBN 78 plakalı otomobil ile Bahadır Mehmet Issı (47) yönetimindeki 16 SFR 70 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Yıldız'ın kullandığı otomobil savrularak devrildi. Kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Hamide Pamukçu (36) ve Fatma Yıldız (56) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan