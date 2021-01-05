İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
05.01.2021 17:35 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:15
Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Hamit Öztürk (75) idaresindeki 55 H 3078 plakalı otomobil ile Naci Doğukan Aksu'nun (20) kullandığı 06 BJT 689 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Reis mevkisinde çarpıştı.
Kazada, sürücü ve eşi Emine Öztürk yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arslan