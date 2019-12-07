Amasya'da hafif ticari araç devrildi: 7 yaralı
Haberler » Güncel » Amasya'da hafif ticari araç devrildi: 7 yaralı - Haber

Amasya'da hafif ticari araç devrildi: 7 yaralı

Amasya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

07.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:54
Amasya'da hafif ticari araç devrildi: 7 yaralı

'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Elmas (18) idaresindeki 19 BM 675 plakalı hafif ticari araç, Fimar mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Hacer (47), Yasemin (15) ve Selçuk Sarı (13), Zeynep Gerz (2) ile Esma (42) ve Nisanur Bulut (8) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler