Bu nasıl vicdansızlık! Biri hamile 2 yılkı atı silahla vurularak öldürüldü

Amasya'nın Suluova ilçesindeki yaylara 2 yılkı atı silahla vurularak, öldürüldü. Atlardan birinin gebe olduğu ortaya çıkarken, jandarma zanlıları arıyor.