Bu nasıl vicdansızlık! Biri hamile 2 yılkı atı silahla vurularak öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bu nasıl vicdansızlık! Biri hamile 2 yılkı atı silahla vurularak öldürüldü

01.01.2021 12:35 | Son Güncelleme: 01.01.2021 12:56

Amasya'nın Suluova ilçesindeki yaylara 2 yılkı atı silahla vurularak, öldürüldü. Atlardan birinin gebe olduğu ortaya çıkarken, jandarma zanlıları arıyor.

Seyfe köyü Ovacık Yaylası'na geçen çarşamba günü çıkan bir grup, 2 yılkı atını silahla vurularak, öldürülmüş halde buldu. 50 metre arayla bulunan atlardan birinin gebe olduğu belirlendi.

Bu nasıl vicdansızlık! Biri hamile 2 yılkı atı silahla vurularak öldürüldü

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Hayvanseverler dün atların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak, tepkilerini dile getirdi. Jandarma ekipleri ise atları vuranları araştırıyor. Geçen hafta yaylaya çıkan bir grup doğasever, otlayan ve kar sularının oluşturduğu göletlerden su içen yılkı atı sürüsünü dronla görüntülemişti.

Bu nasıl vicdansızlık! Biri hamile 2 yılkı atı silahla vurularak öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan HARMANCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Süleyman Soylu Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Prens Harry Tamer Karadağlı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Ryan Babel Okan Buruk Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Gazete Yılbaşı Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bu nasıl vicdansızlık! Biri hamile 2 yılkı atı silahla vurularak öldürüldü - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 12:56:33. #1.15#
title