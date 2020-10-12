Amasya'da 2 katlı ev ve ahır yandı; 16 büyükbaş öldü
12.10.2020 22:04 | Son Güncelleme: 12.10.2020 22:08
AMASYA'nın Taşova ilçesi Damra köyünde 2 katlı ev ve ahırda çıkan yangında 16 büyükbaş hayvan öldü.
AMASYA'nın Taşova ilçesi Damra köyünde 2 katlı ev ve ahırda çıkan yangında 16 büyükbaş hayvan öldü.
Yangın, akşam saatlerinde Taşova ilçesi Damra köyünde meydana geldi. Ahmet Düzgün'e ait 2 katlı evde elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktı. Alevler kısa sürede ev ve alt katındaki ahırı sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekilerinin müdahale ettiği yangın 1 saatte söndürüldü. Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı ev kullanılmaz hale gelirken, ahırda 16 büyükbaş hayvan öldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan HARMANCI