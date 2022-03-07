Amasya Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personele izin jesti

AMASYA (AA) - Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadın personele bir günlük izin verdi.

Başkan Sarı, gazetecilere, Amasya'da kadınlara bir gün değil, her gün değer verildiğini, bu değerin bir ölçütü olarak çalışan 200 kadın personele izin verdiklerini söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü denilince önce annenin, yani var oluş sebeplerinin bir tanesinin akıllara geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz nasip olursa 3. yılımızı dolduruyoruz. Kadınlara, hanımlara karşı bir özel ayrımcılığımız var. "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" diye belirlemişler. Biz de bu manada tüm kadınların gününü kutlarken, belediyemizde çalışan 200 kadın personelimize yarın izin veriyor ve onları izinli sayıyoruz. Biz sadece lafta kadınlarımızın gününü kutlamıyoruz, böyle bir uygulamayı devreye soktuk. Amasya Belediyesinde çalışan kadınlarımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile tarafımızdan izinlidirler."

Belediye personeli Şeyma Yılmaz ise "Belediye Başkanımız Mehmet Sarı bey ilk defa böyle bir uygulama başlattı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bizlere idari izin vererek onurlandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben de bu iznimi çocuklarımı okula götürüp getirip, onlarla ilgilenerek değerlendirmeyi düşünüyorum." diye konuştu.