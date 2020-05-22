Amasra'da şiddetli fırtına... Dalgalar mendireği böyle dövdü
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Amasra'da şiddetli fırtına... Dalgalar mendireği böyle dövdü

Amasra'da şiddetli fırtına... Dalgalar mendireği böyle dövdü Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle Büyük Liman mevki'inde 5 metreyi bulan dalgalar mendireği dövdü.

22.05.2020 18:46 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:50

Amasra'da şiddetli fırtına... Dalgalar mendireği böyle dövdü

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle Büyük Liman mevki'inde 5 metreyi bulan dalgalar mendireği dövdü.

Bartın'ın Amasra ilçesinde sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Korona virüs pandemisi kapsamında alınan tedbirler nedeniyle tarihinin en hareketsiz günlerini yaşayan tarihi ve turistik ilçede şiddetli esen rüzgarın etkisi ile Büyük Liman mevki'inde dalgalar mendireği aştı. Dalgalar nedeniyle tekneler de limana sığınmak zorunda kaldı.

Amasra'da şiddetli fırtına... Dalgalar mendireği böyle dövdü

Kaynak: İHA

Manşet

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