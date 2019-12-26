Amasra'da madenciler kurban kesti

26.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:58

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde çalışan maden işçileri, kazasız-belasız çalışma ve üretim yapmak için kurban kesti.



Sabah 08-16 vardiyası öncesi yapılan kurban merasimine Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Mali Sekreteri Volkan Yıldız, GMİS Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya ve Şube Yönetimi, müessese yöneticileri ve maden işçileri katıldı.



Kurban merasiminde, Kur-an okunmasının ardından dualar ve ilahiler eşliğinde kurban kesildi. - BARTIN

Kaynak: İHA