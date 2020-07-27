Amanoslardaki saklı cennet İncebel Takım Şelaleleri'ne gezi Amanoslardaki saklı cennet İncebel Takım Şelaleleri'ne geziOSMANİYE Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (ODAK) tarafından, Amanos Dağları'ndaki saklı cennet İncebel Takım Şelaleleri'ne doğa gezisi düzenlendi.

Amanoslardaki saklı cennet İncebel Takım Şelaleleri'ne gezi

OSMANİYE Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (ODAK) tarafından, Amanos Dağları'ndaki saklı cennet İncebel Takım Şelaleleri'ne doğa gezisi düzenlendi.

Cebel Köyü tarafında bulunan orta zorluk derecesindeki 8-10 kilometrelik sulu parkur faaliyetinde, katılımcılar doğanın eşsiz güzelliği içerisinde bir gün geçirmenin keyfini çıkarttı. Doğaseverler, güzergahtaki birçok endemik bitki örtüsü ve canlıyı fotoğraf makineleri ile görüntüleme fırsatı da buldu. ODAK Başkanı Avukat Muhammet Doğan, Amanoslar'da yeni yerler keşfedildiğini ve bundan da büyük mutluluk duyduklarını belirterek, bölgenin Karadeniz'den hiçbir farkının olmadığını hatta birçok yönüyle daha da güzel olduğunu söyledi. Birçok kişinin buraları pek bilmediğini belirten Doğan, daha önce keşfedilen doğa harikası şelaleler bölgesine üyeleri ile birlikte yeniden gezi düzenlemenin keyfini yaşadıklarını ifade ederek, şöyle dedi

İncebel adı verilen bu yerlerde yürüdükçe yeni şelalelerle karşılaşıyorsunuz. Her ulaştığımız şelale birbirinden güzel. Buraya bu yüzden İncebel Takım Şelaleri adını verdik. Bölgeyi yürüyüş rotamıza ekledik ve zaman zaman geziler düzenleyerek katılımcıların bu eşsiz güzelliği olan bölgeyi görme fırsatı vermiş oluyoruz.

Muhammet Doğan, ilerleyen günlerde Amanoslardaki farklı güzelliklerin bulunduğu bölgelere de gezi faaliyetlerinin olacağını, katılmak isteyenlerin kulübe gelerek bilgi alabileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA