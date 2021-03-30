Amanoslarda sığınakta patlayıcı madde ve termal kamera ele geçirildi
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Amanoslarda sığınakta patlayıcı madde ve termal kamera ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL - Haberler | Güncel
Amanoslarda sığınakta patlayıcı madde ve termal kamera ele geçirildi

OSMANİYE'de jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta patlayıcı madde, termal kamera ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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OSMANİYE'de jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta patlayıcı madde, termal kamera ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İI Jandarma Komutanlığı'nca Amanoslar bölgesinde, Korkutlar Jandarma Özel Harekat timleri ve güvenlik korucularının katıldığı 'Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu'nda, 'ara, bul, yok et' taktiği ile çalışma yapıldı. Operasyonda, terör örgütü PKK'nın kullanıldığı tespit edilen sığınak içerisinde patlayıcı madde, termal kamera ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemelerle ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatları doğrultusunda soruşturma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.


Amanoslarda sığınakta patlayıcı madde ve termal kamera ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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