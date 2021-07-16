Amanoslarda orman yangını
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Amanoslarda orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Amanoslarda orman yangını Hatay'ın Hassa ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Amanoslarda orman yangını

HATAY - Hatay'ın Hassa ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Hassa'nın Akbez mahallesinde kargalık Mevkii'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Edinilen Bilgiye göre, Yangına Hatay orman işletme müdürlüğü anında müdahale ederken,Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının yakın bölgede bulunan yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi. Yangının söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Amanoslarda orman yangını
Amanoslarda orman yangını
Amanoslarda orman yangını
Amanoslarda orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz

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