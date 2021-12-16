Son dakika haber: Amanos Dağları'nda teröristlerin kullandığı sığınakta 180 kilogram patlayıcı bulundu
Son dakika haberleri: Osmaniye'de, Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta 180 kilogram patlayıcı ele geçirildi.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta 180 kilogram patlayıcı ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı komando timlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı "Eren Kış-2 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Baltacı" operasyonu kapsamında, Amanos Dağları'nda arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.
Timlerin tespit ettiği bir sığınakta, terör örgütüne ait 180 kilogram patlayıcı bulundu.
İncelemenin ardından teröristlerin kullandığı sığınak ve patlayıcı imha edildi.
İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
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AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri