Amanoslar'ın "yanan taşları" turizme kazandırılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Amanoslar'ın "yanan taşları" turizme kazandırılacak

Yanan taşların bulunduğı Amanos Dağları'ndan görüntü Tanıtım ve yön levhaların Bölgeden görüntüler Yanan taşlardan çıkan ateş Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven'in konuşması Arsuz Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hasan Arslan'ın konuşması Kurtbağı mahalle muhtarı İhsan Kızıldağ'ın...

04.07.2020 11:58 | Son Güncelleme: 04.07.2020 12:06

Yanan taşların bulunduğı Amanos Dağları'ndan görüntü

Tanıtım ve yön levhaların

Bölgeden görüntüler

Yanan taşlardan çıkan ateş

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven'in konuşması

Arsuz Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hasan Arslan'ın konuşması

Kurtbağı mahalle muhtarı İhsan Kızıldağ'ın konuşması Amanoslar'ın "yanan taşları" turizme kazandırılacak

Hatay'da, Amanos Dağları'ndaki ormanlık arazide "yanan taşlar" olarak bilinen bölge, çevre düzenlemesiyle turizme kazandırılacak

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven:

"Yanan taşlar kentimiz için önemli bir değerdir"

"Doğal halini koruyacak şekilde projeler hazırlıyoruz"

HATAY (AA ) - BURAK MİLLİ - Hatay'da, Amanos Dağları'ndaki ormanlık alanda bulunan ve gaz sızıntısı nedeniyle "yanan taşlar" olarak bilinen bölgede, taşların doğal hali korunarak çevre düzenlemesi yapılacak.

Roma döneminden günümüze, kayaların arasından çıkan gazın tutuşmasıyla oluştuğu belirlenen "yanan taşlar", doğa yürüyüşü yapanların uğrak mekanları arasında yer alıyor.

Kimi zaman yaylacılar için ocak görevi de gören taşların, Amanoslar'ın akciğeri olarak tanımlanan ormanlık alan içerisinde yüzyıllardan beri yandığı biliniyor.

Arsuz şehir merkezinden yaklaşık 21 kilometre uzaklıkta, ilçenin Kurbağı Mahallesi'nde bulunan bölgenin, kaymakamlık ve belediyenin çalışmalarıyla hazırlanan projeyle turizm ve tanıtım değeri olması planlanıyor.

"Kentimiz için önemli bir değerdir"

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, AA muhabirine, kentin, Türkiye'nin önemli turistik ilçelerinden birisi olduğunu söyledi.

Arsuz'un turizm ve tarım konusundaki konumuna işaret eden Güven, bölgenin doğal güzelliklerinden birisinin de "yanan taşlar" olduğunu dile getirdi.

Bu taşların uzun yıllardır sönmeden yandığını belirten Güven, "Yaz kış, yağmur rüzgar dinlemeden sürekli yanıyor. Çok ciddi ve güzel bir doğa harikasıdır. Bu da kentimiz için önemli bir değerdir. Biz de şehrimizi bununla dünyaya tanıtmak istiyoruz, projelerimiz var. Önce tabi ki ulaşımı kolaylaştırmak için çalışmalar yaptık ve devam ediyor. Bunu yaparken de turistik ve doğal halini koruyacak şekilde projeler hazırlıyoruz. Kısa zamanda bitirip burada turistleri ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Coğrafi işaret için çalışmalar sürüyor

Yanan taşlara coğrafi işaret verilmesi için de çalışma yaptıklarını aktaran Güven, vatandaşların kolaylıkla bölgeye gelebilmesi için yön ve tanıtım levhaları yerleştirildiğini ifade ederek, "Burayı, vatandaşlar geldiklerinde konaklayıp kahvesini, çayını içebileceği bir mekan haline getirmek istiyoruz." dedi.

Güven, yanar taşlardaki ateşin kuvvetli olması nedeniyle yaylacıların taşları, çaylarını demlemek için ocak olarak kullandığını sözlerine ekledi.

Vatandaşlar doğayla iç içe olacak

Arsuz Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hasan Arslan da ilçenin hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle önemli bir turizm kenti olduğunu söyledi.

Şehrin sadece güneş turizminden ibaret olmadığını ifade eden Arslan, gün yüzüne çıkarılmamış doğal güzelliklerinin de bulunduğunu belirtti.

Yanan taşlarla bölgeye daha fazla turisti çekmek için çeşitli girişimlerde bulunduklarını anlatan Arslan, "Burada doğaya uygun zemini oluşturup, misafirlerimizin rahatlıkla temel ihtiyaçlarını karşılayacakları alanlar oluşturacağız. Gelenler hem doğal güzellik olan yanan taşları görmüş olacak hem de doğayla iç içe vakit geçirecek." şeklinde konuştu.

Amanoslar'ın 'yanan taşları' turizme kazandırılacak

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor Haber
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı Haber
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Konya'da görülen et yiyen örümcekten dolayı vatandaşlar tedirgin Haber
Konya'da görülen et yiyen örümcekten dolayı vatandaşlar tedirgin
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti Haber
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor Haber
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor Haber
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir
ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Otobüse binen kadının cüzdanının çalındığı anlar, saniye saniye kamerada
Otobüse binen kadının cüzdanının çalındığı anlar, saniye saniye kamerada
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayında tanık ifadesi ortaya çıktı: Beni öldürecek diyerek evime geldi
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayında tanık ifadesi ortaya çıktı: Beni öldürecek diyerek evime geldi
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Halife Hafter Mustafa Varank Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sibel Can Ebru Polat Cem Yılmaz
Spor İrfan Buz Bülent Uygun Hikmet Karaman Zeljko Obradovic Robert Prosinecki
Daha Fazla Tbmm Silah Temmuz Patlama
Şu an buradasınız: Amanoslar'ın "yanan taşları" turizme kazandırılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 12:37:52. #1.15#
title