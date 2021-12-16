Amanoslar'da sığınakta 180 kilo patlayıcı ele geçirildi (2) - Haberler
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Amanoslar'da sığınakta 180 kilo patlayıcı ele geçirildi (2)

Amanoslar'da sığınakta 180 kilo patlayıcı ele geçirildi (2)
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

İMHA EDİLDİOsmaniye'de Amanoslar bölgesinde jandarma komandoların düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınakta ele geçirilen 180 kilo patlayıcı, bulunduğu yerde kontrollü olarak imha edildi.

OSMANİYE (DHA) - İMHA EDİLDİ

Osmaniye'de Amanoslar bölgesinde jandarma komandoların düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınakta ele geçirilen 180 kilo patlayıcı, bulunduğu yerde kontrollü olarak imha edildi.


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Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Son Dakika Haberleri

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