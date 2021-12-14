Amanoslar'da PKK'lı teröristlerin anti-tank mayını ele geçirildi
OSMANİYE'nin Amanoslar bölgesinde, jandarma komando ekiplerinin operasyonunda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta, altında yaklaşık 50 kilo patlayıcı bulunan anti-tank mayını ele geçirildi.
OSMANİYE'nin Amanoslar bölgesinde, jandarma komando ekiplerinin operasyonunda, Pkk'lı teröristlerin kullandığı sığınakta, altında yaklaşık 50 kilo patlayıcı bulunan anti-tank mayını ele geçirildi.
İI Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 13 Aralık'ta, Amanoslar bölgesinde 'Eren Kış-2 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Baltacı Operasyonu' kapsamında arama çalışması yaptı. Operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada, toprağa gömülü olan ve altında yaklaşık 50 kilo patlayıcı bulunan anti-tank mayını ele geçirildi. Patlayıcıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son dakika haberleri... FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 102 gözaltı kararı
Son dakika haber... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik 43 ilde yürütülen soruşturmada 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı...
Evine kestirmeden gitmek isteyen vatandaş, dağda kayalıkların arasında mahsur kaldı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Son Dakika Haberleri