Amanoslar'da, PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

OSMANİYE'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

OSMANİYE'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İI Jandarma Komutanlığı'nca Amanoslar bölgesinde Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı (JÖH), Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü (PÖH) timleri ve güvenlik korucularının katıldığı 'Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu'nda 'ara- bul- yok et' taktiğiyle çalışma yapıldı. Operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının kullanıldığı tespit edilen sığınak içinde; toprağa gömülü patlayıcı madde, 28 mermi, el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği, akü, cep telefonu, halı, battaniye ve sırt çantası ele geçirildi. Malzemelerle ilgili cumhuriyet savcılığının talimatları doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL