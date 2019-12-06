Amanoslar'da EYP patladı: 3 asker yaralı
Haberler » Güncel » Amanoslar'da EYP patladı: 3 asker yaralı - Haber

Amanoslar'da EYP patladı: 3 asker yaralı

Hatay'da Amanos Dağlarında arazi arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 3 asker yaralandı.

06.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:36
Amanoslar'da EYP patladı: 3 asker yaralı

'da Amanos Dağlarında arazi arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinin Amanos Dağlarının ilçesine bağlı Mahallesi, Değirmendere Yaylasında yaptığı arazi arama tarama faaliyeti sırasında daha önceden tuzaklanmış EYP infilak ettirildi. Patlamada 3 asker yaralandı.

Yaralı askerler ambulanslar ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı askerlerden ikisinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, hastaneye gelerek yaralı askerler hakkında bilgi aldı. Bu sırada vatandaşlar Kaymakam Yönden'e "Askerimiz iyi mi" diye sordu. Kaymakam Yönden ise "İyi" karşılığını verdi. Kaymakam Yönden, basın mensuplarına da yaralı askerlerin sağlık durumuyla ilgili olarak "Sıkıntı yok" dedi.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.

(Ahmet Seher - Ferit Savaş/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Amanoslar'da EYP patladı: 3 asker yaralı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler