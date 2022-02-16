Amanos Dağlarında PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Hatay'ın Amanos Dağları kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 3 depoda yaşam malzemeleri ele geçirildi.
HATAY (AA) - Hatay'ın Amanos Dağları kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 3 depoda yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eren-2 Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik Operasyonu kapsamında Amanos Dağları kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.
Ekipler, kırsalda PKK'lı teröristlerce kullanılan 3 depo tespit etti. Depolarda, sırt çantası, 11 mutfak tüpü, serum ve çeşitli yaşam malzemeleri bulundu.
Malzemelere el konuldu, depolar imha edildi.
AA / Salim Taş - Güncel