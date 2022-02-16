Amanos Dağlarında PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi - Haberler
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Amanos Dağlarında PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

AA, Salim Taş - Güncel
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Amanos Dağlarında PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Hatay'ın Amanos Dağları kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 3 depoda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

HATAY (AA) - Hatay'ın Amanos Dağları kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 3 depoda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eren-2 Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik Operasyonu kapsamında Amanos Dağları kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, kırsalda PKK'lı teröristlerce kullanılan 3 depo tespit etti. Depolarda, sırt çantası, 11 mutfak tüpü, serum ve çeşitli yaşam malzemeleri bulundu.

Malzemelere el konuldu, depolar imha edildi.

Amanos Dağlarında PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

AA / Salim Taş - Güncel

Amanos Dağları, Terör, Hatay, PKK, Güncel, Haberler

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