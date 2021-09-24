'Amadeus' yeni tiyatro sezonunu açıyor

Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertaiment işbirliğinde hazırlanan oyun 27-28 Eylül tarihlerinde 2 oyunla, Ekim ayında ise 5 oyunla Zorlu PSM'de gösteri sergileyecek.

"Amadeus", sahne önünde 35, sahne arkasında 20 kişiden oluşan 55 kişilik kadrosuyla yeni tiyatro sezonunda yer alıyor.

Okan Bayülgen, 18. yüzyıl klasik müziğinin efsane bestekârlarından Wolfgang Amadeus Mozart'ı canlandırdığı "Amadeus" oyunuyla ilgili: "Sahne üzerinde olan şeylerin sinema gibi ikna etmesi gerekmiyor. Başka bir yönden, entelektüel yönden ikna etmesi gerekiyor. Dolayısıyla insanlar da Mozart'a ikna oluyorlar." sözlerini söyledi.

AMADEUS OYUN TARİHLERİ :

27 Eylül Pazartesi/ Zorlu PSM/ 20.30

28 Eylül Salı/ Zorlu PSM/ 20.30

10 Ekim Pazar/ Zorlu PSM/ 19.30

16 Ekim Cumartesi/ Zorlu PSM/ 20.30

17 Ekim Pazar/ Zorlu PSM/ 20.30

27 Ekim Çarşamba/ Zorlu PSM/ 20.30

28 Ekim Perşembe/ Zorlu PSM/ 20.30

OYUN HAKKINDA

Peter Shaffer'ın kaleme aldığı ve usta yönetmen Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği oyunda, Şef Volkan Akkoç yönetiminde 10 kişilik canlı orkestra ve 12 kişilik koro yer alırken oyunun dekor tasarımı Hakan Dündar, kostüm tasarımı ise Nalan Alaylı tarafından yapılıyor. Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz'ın rol aldığı oyun , 18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alıyor.

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