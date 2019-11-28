"Amadeus Mozart" Okan Bayülgen…

28.11.2019 08:42 | Son Güncelleme: 28.11.2019 08:48

AFİŞ FOTOĞRAF ÇEKİMİNDE HERKESİ ŞAŞIRTTI…

18. yüzyılda yaşayan ve dünya müzik tarihinin dehası olarak gösterilen Wolfgang Amadeus Mozart'ı canlandıracak olan Okan Bayülgen, "Bir döneme damgasını vuran, 35 yıllık ömrüne 626 eser sığdıran, efsane bir müzisyeni canlandırmak inanılmaz heyecan verici" dedi…

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, usta yönetmen Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz (Costanze) paylaştığı Amadeus oyunun biletleri 2 Aralık Pazartesi Biletix üzerinden satışa çıkıyor.

35 kişilik dev kadrodan oluşan "Amadeus"un kostümleri Nalan Alaylı tarafından hazırlanırken, dönem makyajları ise Neriman Eröz'e ait…

Kalabalık oyuncu kadrosu, 12 kişilik koro ve 10 kişilik canlı orkestradan oluşan 35 kişilik dev kadrosuyla sezonun en ses getirecek prodüksiyonlarından birisi olarak gösterilen ''Amadeus", 18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alıyor.

1984 yılında Milos Forman'ın yönetmenliğinde sinemaya uyarlanan Amadeus sinema tarihinin kült filmleri arasında da yerini alırken "En İyi Film" ve "En İyi Uyarlama" dahil olmak üzere toplam 8 dalda Oscar kazandı.

Kaynak: Bültenler