"Amadeus Mozart"ın büyük aşkı

03.12.2019 09:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:19

Dünya müzik tarihinin dehası olarak gösterilen Wolfgang Amadeus Mozart'ın eşi Constanze'yi canlandıracak olan Özlem Öçalmaz,, "Mozart'la beraber çocuklar gibi eğlenen, saf, masum ve aynı zamanda bir 18 yy. kadını Constanze. Çok saf ve çocuksu bir ruhla beraber Mozart'a aşık bir kadın. Çıkarsızca seviyor Mozart'ı… Onun iyiliği ve refahı için, kendi gururunu ve namusunu hiçe sayıp bazı fedakarlıklar yapıyor. Açıkçası ben onun kadar cesur olamazdım. Ama ondan daha deli olduğumu da söyleyebilirim" dedi…

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, usta yönetmen Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz (Constanze) paylaştığı Amadeus oyunun biletleri Biletix üzerinden satışa çıktı.

11 Ocak'ta Uniq İstanbul'da prömiyerini yapacak olan, 35 kişilik dev kadrodan oluşan "Amadeus"un kostümleri Nalan Alaylı tarafından hazırlanırken, dönem makyajları ise Neriman Eröz'e ait…

Kalabalık oyuncu kadrosu, 12 kişilik koro ve 10 kişilik canlı orkestradan oluşan 35 kişilik dev kadrosuyla sezonun en ses getirecek prodüksiyonlarından birisi olarak gösterilen ''Amadeus", 18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alıyor.

1984 yılında Milos Forman'ın yönetmenliğinde sinemaya uyarlanan Amadeus sinema tarihinin kült filmleri arasında da yerini alırken "En İyi Film" ve "En İyi Uyarlama" dahil olmak üzere toplam 8 dalda Oscar kazandı.

Kaynak: Bültenler