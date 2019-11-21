Alzheimer'lı hasta yakını mutlaka destek almalı…

21.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:20

Alman Alzheimer Akademi Başkanı Mefküre Ülker, hızla artan Alzheimer hastalığı konusunda Türkiye'de yeterli bilincin oluşmadığının görüldüğünü, özellikle de hasta yakınlarının bilinçlendirilmesi ve destek almasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Son yıllarda dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşlı sayısının hızla artış göstermesi neticesinde Alzheimer oranında yükseliş yaşanmasının kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan Ülker, bunun yanında insan ömrünün uzamasıyla beraber Alzheimer riskinin de artacağını kaydederek toplumsal bilincin artırılmasına dikkat çekti.

Ülker, 65-70 yaşlarında yüzde 3 ile 7 arasında görülen Alzheimer'in 85 yaş üzeri kişilerde yüzde 47'ye çıktığını hatırlatarak hasta bakımı konusunda hasta yakınlarının bilinçlenmesi ve destek alması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'de 600 bin civarında Alzheimer'lı hasta var

Aynı zamanda Almanya'da faaliyet gösteren Türk Alzheimer Derneği'nin Başkanı da olan Ülker, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada şu an 50 milyondan fazla Alzheimer hastası olduğunu, Türkiye'de ise şu an 600 binin üzerindeki hasta sayısının hızla artabileceğini kaydetti. Ülker, bu duruma rağmen hastalığın yeterince tanınmadığını; bakım uygulamalarının da bilinçsiz yapılarak yetersiz kaldığını anlattı.

Hasta için zor, hasta yakını için zorlu mücadele

Ülker, Alzheimer hastalığının artan görülme sıklığına bakıldığında herkesin potansiyel hasta yakını olabileceğini ve toplumsal bir farkındalık ve bilinç oluşturmanın büyük önem taşıdığını ifade etti. Hasta yakınlarının bu konuda destek almaları gerektiğini de hatırlatan Ülker, şu bilgileri verdi:

"Alzheimer, hasta için olduğu kadar hasta yakını için de zor, bakım süreci de bir o kadar zorlu ve hassas yaklaşım gerektiren bir süreçtir. Hasta yakınları veya hasta bakan kimseler mutlaka profesyonel danışmanlık hizmeti ve eğitim almalılar. Hastalık, farklı evrelerle yaşanan düşünce, beceri, davranışlardaki değişim, konuşma, yürüme, yer yön kaybı, unutkanlık gibi hayatı etkileyen bulgularla hasta yaşamını; iletişim, doğru yaklaşım, güvenlik endişesi gibi durumlarla da hasta yakını ya da bakımını üstlenen kişileri direkt olarak etkilemektedir. İşte bu noktada hastaları Alzheimer'in yıkıcı etkilerinden korumak, hastalık etkilerini en aza indirgeyecek, onlara bu evrede güvenli bir ortam sunacak yaklaşımı sergilemek büyük önem taşımaktadır. Özellikle bakımı üstlenen kişiler mutlaka eğitim almalı, hassas, titiz, özenli, hasta psikolojisini tanıyarak ve bilimsel metotları kullanarak bakımını gerçekleştirmelidir."

Kaynak: Bültenler