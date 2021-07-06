Alucralılar Gavur Dağları şehitlerini anacak

Mareşal Fevzi Çakmak Komutasında 1916-1917 yıllarında 2.Kafkas Kolordusunun Alucra'da konuşlandırılan son cephesinde şehit olan askerlerimizi yad etmek için anma yürüyüşü düzenleniyor.

25 Temmuz Pazar günü saat 09:00 da Alucra Merkez Derneği ve Alucra Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde, merkezi Alucrada olan Akyatak Derneği, Karabörk Köyü Yerel Kültür Derneği, Fevzi Çakmak Köyü Derneği, Alucra Gençlik Derneği, Seyyid Çağırgan Mevlana İsmail Hakkı Veli Derneği, Alucra Spor ve Alucrahaber.com organizesinde yapılacak yürüyüş için ilçe merkezinde toplanılarak Seydi Şıh Kıranından başlayarak askerlerimizin şahadet şerbeti içerek defnedildikleri şehitlik, mezvileri ve kışladan kalıntıları ziyaret edilerek burada vatan savunmasında şehit olan askerlerimiz dualarla yad edilecek.

Alucra Merkez Derneği tarafından yapılan açıklamada; "Bu bölgenin tarih kitaplarında yer alması, isimsiz onlarca şehidin ve askeri kalıntıların gün yüzüne çıkarılarak kayıt altına alınması, bu bölgeden çıkarılacak askeri techisatlarla ilçede bir tarih müzesi kurulması arzulanmaktadır. Tıpkı Sarıkamış şehitlerimiz gibi her yıl şehitlerimizn bulunduğu bu cephe güzergahında yürüyüş düzenleyerek anma etkinliğinin gelenekselleşitirilmesi hedeflenmektedir." denildi.

Tüm Alucralı hemşehrilerimizin bu önemli organizasyonda yer alarak, şehitlerimizin yad edileceği etkinliğe davet ediyoruz.

Kaynak: Bültenler