Alucra'da taşkın sonrası hasar tespiti
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Alucra'da taşkın sonrası hasar tespiti

Alucra'da taşkın sonrası hasar tespiti
Demirören Haber Ajansı / Gülsen Akyol Mutlu - Haberler | Güncel

GİRESUN'un Alucra ilçesine bağlı 2 mahallede hasara neden olan taşkının ardından başlatılan temizleme çalışmaları sürüyor.

GİRESUN'un Alucra ilçesine bağlı 2 mahallede hasara neden olan taşkının ardından başlatılan temizleme çalışmaları sürüyor. Esnaf ve yöre halkı, ekiplerin çalışmalarına eşlik ederken, AFAD ekipleri de hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

İlçeye bağlı Mesudiye ve Topçam Mahalleri'nde dün öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Şiddetini artıran sağanak sonucu daha önce kuruyan dere, debisi yükselince taştı. Yaşanan taşkın nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Yağmur sularına kapılan çöp konteynerleri de yollara sürüklendi. Taşkına, çevrede otladıkları sırada yakalanan besici Yılmaz Bodur'a ait 10 küçükbaş öldü. Dursun Kılıçkaya'ya ait 50'ye yakın arı kovanı da selde hasar gördü. Mahallede bazı atölye esnafı da iş yeri içine dolan sel sularını temizlemeye çalıştı. Bölgede belediye ekipleri, suların çekilmesiyle çamur ve çakıl taşlarıyla kapanan yollarda temizleme çalışmasını bugün de sürdürdü.Çalışmalar sonucu yolların büyük kısmı temizlenirken, incelemelerde bulunan AFAD ekiplerince de hasar tespitlerine başlandığı belirtildi.


Alucra'da taşkın sonrası hasar tespiti
Alucra'da taşkın sonrası hasar tespiti
Alucra'da taşkın sonrası hasar tespiti
Alucra'da taşkın sonrası hasar tespiti
Alucra'da taşkın sonrası hasar tespiti
Alucra'da taşkın sonrası hasar tespiti
Alucra'da taşkın sonrası hasar tespiti
Alucra'da taşkın sonrası hasar tespiti
Alucra'da taşkın sonrası hasar tespiti
Alucra'da taşkın sonrası hasar tespiti
Alucra'da taşkın sonrası hasar tespiti
Alucra'da taşkın sonrası hasar tespiti
Alucra'da taşkın sonrası hasar tespiti
Alucra'da taşkın sonrası hasar tespiti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülsen Akyol Mutlu

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