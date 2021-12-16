ALTUN'UN  EVİNİN FOTOĞRAFLANMASI DAVASI: 5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın davasında mütalaasını açıklayan savcılık, "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan 5 yıla kadar hapis talep etti. Özçağdaş'ın mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre istemesinin ardından duruşma ertelendi.

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Suat Özçağdaş ve avukatları Çağdaş Küçük, İsmail Emre Telci ve Aysemin Gülmez katıldı. Duruşmada Fahrettin Altun'u temsilen avukatları Berranur Yıldırım ve Rümeysa Bayram hazır bulundu.

5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

DURUŞMA ERTELENDİ

İDDİANAMEDEN

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