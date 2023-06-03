Bahçelievler Altınyıldız İlkokulu öğrencileri ünlü ressamların resimlerini sergiledi

Bahçelievler Altınyıldız İlkokulu öğrencileri, ünlü ressamların resimlerini yaparak bir AVM'de sergiledi. Öğretmenlerinden aldıkları teknikler sayesinde minik ressamların yaptığı eserler vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Bahçelievler Altınyıldız İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ünlü ressamların resimlerini yaparak bir AVM'de sergiledi. Aynı zamanda tablolardaki resimleri canlandıran minik öğrenciler sergiye renk kattı. Resimlerine büyük emek veren öğrenciler eserlerini yaparken günlerce ter döktü. Kimisi anne babasından destek alırken, kimisi ise resimlerini tek başına yaptı. Öğretmenlerinden aldıkları teknikler sayesinde minik ressamların yaptığı resimler vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Öğrencilerine resim eğitimi veren Fatma Cengiz Çabuk, "Çok mutlu ve gururluyuz. Güzel bir çalışma oldu. Uzun zamandır aklımdaydı. Maliyeti açısından destek gerekiyordu. Resimlerde kullanılan malzemeler pahalıydı. Çocukların üzerindeki kıyafetleri tutturmak gerekiyordu. Kıyafetleri kız kardeşim dikti. Ona güvenerek bu yola çıktım. Zaten velilerimin desteği olmazsa olmazdı. Velilerime mali açıdan destekte bulundukları için teşekkür ederim. Hayalimi gerçekleştirmeme yardımcı oldular. Çalışmaya birinci dönem başladık. Önce aynı ressamların farklı tablolarını çizgi ve bakış açısı olarak inceledik. Birinci dönem ilk resimlerini ikinci dönem ikinci resimlerini yaptırdım. Teknikeri öğrencilere tek tek öğrettim" dedi.

Resmini yapmak için uzun süre çalıştığını ifade eden Nefise Hüma Koyuncu, "Buraya resimlerimizi sunmak için geldik. Benim ressamım Fikret Otyam. 1926 yılında doğdu ve 9 Ağustos 2015'te vefat etti. Kendisi gazeteci ve yazardır. Devlet Güzel Sanatlar Okulunda okudu. Orada Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun atölyesine alındı. Orada bulunan ressamlarla tanıştı. Resimlerinde gözlere çok dikkat çekmiştir. Bu resmi yapmak uzun sürdü. Üzerinde çok çalıştık. Resimleri kendimiz çizdik. Eğlenceli ve zor oldu" şeklinde konuştu.

Kullandıkları resim tekniğinden bahseden Elif Reyyan Özdemir, "Ben Frida Kahlo'nun bir portresini canlandırıyorum. Kolay çizmek için öncelikle resimleri kareledik. Resmi çizerken her karede ne varsa onu yaptık. Kareler içine denk gelen kısmın aynısını çizdim. Uzun sürdü. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Çok eğlenceli" ifadelerini kullandı.

Köpeğiyle yaptığı resmi sergileyen Demir Turan, "Köpeğimle resim yapmayı denedim. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Hocamıza böyle güzel bir resim seçtiği için teşekkür ederim. Resmim Jim Daly tarafından yapılmış. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nde oturuyor. Sanat eserleri ünlü müzelerde satılıyor. Ayrıca kendisi birçok ödüle sahip. Çok mutluyum. Sergiye hayvan getiren tek kişiyim" dedi. - İSTANBUL