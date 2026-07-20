Gelişim Ligi'ne U14 ve U15 de katılacak olan Altınyıldız çalışmalara hız verdi

Denizli'de faaliyet gösteren Futbol Kulüpleri arasında alt yapıya verdiği önem ve yetiştirdiği futbolcularla dikkat çeken Denizli Altınyıldız SK, yeni sezonda U14 ve U15 yaş gruplarında TFF Gelişim Ligi'nde mücadele edeceğini açıkladı. Başkan Tolga İnan Kalitesi, seviyesi yüksek maçlar oynandığı için çocuklarımızın gelişimi daha iyi olur diye düşünüyorum dedi.

Yeni sezonda U14 ve U15 yaş grubunda TFF Gelişim Ligi'ne katılacak olan Denizli Altınyıldız SK çalışmalarına hız verdi. Kendi tesislerinde yoğun bir şekilde 2026-2027 gelişim ligine hazırlanan Altınyıldız SK bu yaş gruplarında başarıyı hedefliyor.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Tolga İnan, akademi liginde zorlu ve kaliteli maçlar oynandığını bunun da özellikle küçük yaştaki futbolcuların gelişimine büyük katkı sağladığına dikkat çekerek "Yeni sezonda U14 ve U15 yaş grubunda gelişim ligine katılacağız. Bu konu ile ilgili gerekli başvuruyu yaptık. Büyük ihtimalle kabul edildiği söyleniyor. Bunun hazırlığını daha öncesinden yapmıştık.

Büyük bir oranda kadromuz hazır. Ancak bazı bölgelerde takviyeye ihtiyaç duyuyoruz. Bununla ilgili de diğer takımlarla görüşüyoruz. Bazı takımlardan istediğimiz oyuncular var. Çok fazla oyuncu transfer etmeyi düşünmüyoruz. Zaten çalışmalara da başladık. O arkadaşları da buraya dahil ettiğimizde tesis avantajımızı da kullanarak başarılı olmak istiyoruz. Katılımın kulübümüz açısından önemli olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Biz hep bu güne kadar akademi ligini profesyonel lig takımlarının katıldığı lig olarak izledik diyen Başkan İnan, "Son dönemde TFF'nin amatör takımlara müsait ligi serbestliği oldu. Denizli'de bu lige daha önce katılan takımlarımız oldu. Bizde bu sürecin içinde olalım istiyoruz. Ama orada seviyesi yüksek maçlar oynanıyor. Bizim amacımız da o. Kalitesi, seviyesi yüksek maçlar oynandığı için çocuklarımızın gelişimi daha iyi olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

TFF'nin istediği özellikle maddi kriterler konusunda zorluklar yaşadıklarını belirten İnan "Tabi şimdi burada federasyonun istediği belli kriterler var. Her kulüp yerine getirebilir mi? bilmiyorum. Yerine getirilemediği için velileri de olaya dahil etmek zorunda kalıyoruz. Ama keşke bu şartlar bizim için biraz daha uygun olsa işimiz daha kolay olur diye düşünüyoruz ama bu kriterlerin de maddi bölümü olduğu için bütün kulüpler maddi sorunu çözmek için velileri de bu işin içine dahil ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Maddi problemleri çözmek için mücadele ettiklerini söyleyen Başkan İnan konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bizim kulüp olarak bununla ilgili farklı çözümlerimiz var. Becerebilirsek biz işin maddi kısmını velilere ve kulübe yansıtmadan çözmek istiyoruz. Akademi liginde bu işi veliden para alarak yapmak istemiyoruz. Ama başladığımız bu işi çözebilir miyiz bilmiyorum. Eğer yapabilirsek iyi olur diye düşünüyorum. Çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı