Altınyayla'da şiddetli dolu hayatı olumsuz etkiledi

SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Dolu nedeniyle ilçede cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağış anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yağış ayrıca ekili arazilerde de zarara neden oldu.

Kaynak: DHA