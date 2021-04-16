Altıntaş'ta tarım arazilerine su verme çalışmaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altıntaş'ta tarım arazilerine su verme çalışmaları

Altıntaş'ta tarım arazilerine su verme çalışmaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Beşkarış barajından tarım arazilerine su aktarılması için çalışmalara başlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Beşkarış barajından tarım arazilerine su aktarılması için çalışmalara başlandığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Altıntaş ovasının verimli topraklarını su ile buluşturmak amacıyla, Beşkarış barajı basınç kırıcı bölümünde vanaların yenilenmesi, bakım ve onarımları, belediye ekiplerimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Çiftçilerimize suyun verilebilmesi için çalışmalara devam edilmektedir. Özverili çalışmalarından dolayı belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Altıntaş'ta tarım arazilerine su verme çalışmaları
Altıntaş'ta tarım arazilerine su verme çalışmaları
Altıntaş'ta tarım arazilerine su verme çalışmaları
Altıntaş'ta tarım arazilerine su verme çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mario Draghi Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Burak Deniz Demet Akalın Ersin Korkut
Spor Arda Turan Cenk Tosun Metin Oktay Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Altıntaş'ta tarım arazilerine su verme çalışmaları
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 10:37:23. #1.15#

title