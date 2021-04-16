Altıntaş'ta tarım arazilerine su verme çalışmaları

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Beşkarış barajından tarım arazilerine su aktarılması için çalışmalara başlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Beşkarış barajından tarım arazilerine su aktarılması için çalışmalara başlandığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Altıntaş ovasının verimli topraklarını su ile buluşturmak amacıyla, Beşkarış barajı basınç kırıcı bölümünde vanaların yenilenmesi, bakım ve onarımları, belediye ekiplerimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Çiftçilerimize suyun verilebilmesi için çalışmalara devam edilmektedir. Özverili çalışmalarından dolayı belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı