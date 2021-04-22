Altıntaş'ta "Başak temalı kardeşlik anıtı"
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Altıntaş'ta "Başak temalı kardeşlik anıtı"

Altıntaş'ta 'Başak temalı kardeşlik anıtı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Zahireciler Kavşağına 'başak' temalı kardeşlik anıtı yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Zahireciler Kavşağına 'başak' temalı kardeşlik anıtı yapıldığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Tahıl ambarı olarak bilinen, Altıntaş ilçemizin, Zahireciler Kavşağına, ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacak, "Başak temalı kardeşlik anıtı" yapılmıştır. Katkılarından dolayı, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, emeklerinden dolayı, Belediye Meclis Üyelerimize ve belediye çalışanlarımıza Altıntaş halkımız adına teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Altıntaş'ta 'Başak temalı kardeşlik anıtı'
Altıntaş'ta 'Başak temalı kardeşlik anıtı'
Altıntaş'ta 'Başak temalı kardeşlik anıtı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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