Altınsoy, Yabancı Uyruklu Öğrencilere Karne Verdi

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Sivas Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere karne verdi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altınsoy, şube müdürü Mehmet Ar ile okuldaki öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Altınsoy, Afrika ve Asya kıtası başta olmak üzere 16 farklı ülkeden Sivas'a gelen ve Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Ülkelerinden uzakta olan öğrencilerin misafirleri olduğunu aktaran Altınsoy, "Mezun olduğunuzda hem Sivas'ın hem de ülkemizin gönüllü elliçeleri olacaksınız. Hepiniz başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirdiniz. Aynı başarıyı ikinci dönemde de göstereceğinize inancımız tam." ifadesini kullandı.

Altınsoy, daha sonra şube müdürü Ar ile öğrencilere karnelerini verdi.