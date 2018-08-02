Altınovalı Çocuklar Yaz Şenliğinde Eğlenceye Doydu

Yüzlerce çocuğun aileleri birlikte katıldığı şenliğe Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat da katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Şenlik kapsamında Magnet Yapım Atölyesi, Kalemlik Yapım Atölyesi, Takı Tasarım Atölyesi, Hızlı Bardaklar Oyunu, Tik-Tak Bom Oyunu gibi etkinlikler yer alırken ayrıca ip atlama, yakar top, halat çekme ve istop gibi mahalle aralarının vazgeçilmez oyunları da şenlik kapsamında öğrenip oynadılar.

EŞKİNAT: "ONLARIN YÜZLERİNİN GÜLMESİ BİZLER İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ"

Yaklaşık 4 saat süren şenlik ile ilgili açıklamalarda bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat; "Çocuklarımız bugün burada çok mutlu, ailelerimiz ise onlardan da mutlu. Bir anne baba çocuğunun yüzünün gülmesini mutlu olmasını ister, biz bugün o mutluluğu çocuklarımıza verdiğimizi düşünüyorum. Onların yüzlerinin gülmesi bizler için de çok önemli. Katılan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.