Altınordu'da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor
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Altınordu'da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Altınordu'da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, kentin farklı noktalarında başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, kentin farklı noktalarında başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor.

Kent genelinde farklı noktalarda alt ve üst yapı çalışmalarına başlayan Altınordu Belediyesi, bu kapsamda Güzelyalı Mahallesi'nde mesaiye başladı. Güzelyalı Mahallesi'nde, 90, 91, 92, 93, 95, 102 ve Beyoğlu sokaklar alt ve üst yapısı ile yenileniyor. Başlayan çalışmalar kapsamında kullanım ömrünü tamamlamış ihtiyaçlara ve günün koşullarına cevap vermeyen yağmur suyu hatları yenilenecek. Alt yapı çalışmaları sonrasında mahalle, bin 400 metre yol sıcak asfalt ile buluşturulacak. Çalışmalardan sonra ise yapılacak olan kaldırımlar, mahallenin çehresini değiştirecek.

Tüm mahallelerde eşit hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Hizmet ve gönül belediyeciliği anlayışıyla hemşehrilerimizin istek ve taleplerine cevap veriyor, şehrimizde başlattığımız değişim ve dönüşümü devam ettiriyoruz. Yaptığımız planlama doğrultusunda hem merkezde hem de kırsalda kesintisiz bir çalışma yürütüyoruz. Hemşehrilerimizin yılların hizmet beklentileri var. Biz de bu haklı beklentilere cevap verebilmek ve onların yüzlerini güldürebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bundan önce birçok mahallemizde olduğu gibi Güzelyalı Mahallesi'ni de hak ettiği hizmetlere kavuşturuyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında mahallemiz alt ve üst yapısı ile adı gibi güzel olacak" dedi.

Yapılan çalışmaları değerlendiren Güzelyalı Mahalle Muhtarı Cemal Yıldız, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e teşekkür etti. - ORDU

Altınordu'da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor
Altınordu'da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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