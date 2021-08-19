Altındağ'daki olaylarla ilgili 61 kişiye adli işlem yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altındağ'daki olaylarla ilgili 61 kişiye adli işlem yapıldı

Altındağ'daki olaylarla ilgili 61 kişiye adli işlem yapıldı
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Altındağ'da 11 Ağustos'ta Emirhan Yalçın'ın (18) hayatını kaybettiği kavganın ardından yaşanan olaylarla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan ve olaylar sırasında mala zarar verdiği tespit edilen 61 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Altındağ'da 11 Ağustos'ta Emirhan Yalçın'ın (18) hayatını kaybettiği kavganın ardından yaşanan olaylarla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan ve olaylar sırasında mala zarar verdiği tespit edilen 61 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde, 11 Ağustos'ta parkta oturan Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler (18) ile akraba olan Suriyeli Yahya Al Abdo (20) ve Ahmed Muhammed Abdo (16) arasında kavga çıktı. Suriyeli Yahya Al Abdo, kavga sırasında Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler'i bıçaklayarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan Yalçın, hayatını kaybederken Güler'in tedavisi sürüyor. Gözaltına alınan 2 Suriyeli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı. Kavganın ardından Battalgazi'de toplananlar, Suriyelilerin iş yerlerinin camlarını kırdı, eşyalarını dışarı çıkarıp, ateşe verdi. Mahallede başlayan gerginlik, Önder ve Uluğbey mahallelerine de sıçradı. Geç saatlere kadar süren gerginlik, polisin müdahalesiyle sona erdi. Olayın ardından halkı provoke edip, algı oluşturmak amacıyla sosyal medyada gerçek dışı paylaşımda bulundukları ve bölgedeki olaylara karıştıkları tespit edilenler gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaylarla ilgili başlattığı soruşturmada gözaltına alınanların tamamı, savcılık sorguları ardından serbest bırakılırken, bölgedeki kamera kayıtlarının incelemesi sonucu 'mala zarar verme' olaylarına karıştıkları tespit edilen 35 kişi ile sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yaptıkları belirlenen 26 kişi hakkında adli işlem uygulandığı belirtildi.


Altındağ'daki olaylarla ilgili 61 kişiye adli işlem yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ebru Şallı Serdar Ortaç Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altındağ'daki olaylarla ilgili 61 kişiye adli işlem yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 12:47:04. #1.14#

title