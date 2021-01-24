Altındağ'da bir yılda 350 hasta sokak hayvanının tedavisi yapıldı
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Altındağ'da bir yılda 350 hasta sokak hayvanının tedavisi yapıldı

24.01.2021 09:59 | Son Güncelleme: 24.01.2021 10:02
Altındağ'da bir yılda 350 hasta sokak hayvanının tedavisi yapıldı

Altındağ Belediyesine ait barınakta bir yılda 350 hasta ve yardıma muhtaç sokak hayvanının tedavisi yapıldı, 110'u sahiplendirildi.

Altındağ Belediyesine ait barınakta bir yılda 350 hasta ve yardıma muhtaç sokak hayvanının tedavisi yapıldı, 110'u sahiplendirildi.

Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 10 dönüm arazi üzerine kurulu 150 hayvan kapasiteli barınakta, sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Asım Balcı, tam donanımlı modern hayvan barınağında sokak hayvanlarına sıcak yuva imkanı sunduklarını, ayrıca ilçede her gün 60 noktada düzenli besleme yaptıklarını, soğuk havada besleme miktarlarını artırdıklarını belirtti.

Balcı, şunları kaydetti:

"1 yılda 800 sokak hayvanını kısırlaştırıp aşılarını yaparak küpelerini taktıktan sonra alındıkları noktalara geri bıraktık. 350 hasta ve yardıma muhtaç sokak hayvanına sahip çıktık, tedavilerini gerçekleştirdik, sağlıklarına kavuşturduk. Bu hayvanlardan 110 tanesini kendilerine sevgiyle bakacak kişilere sahiplendirdik."

Belediye Başkanı Balcı, vatandaşlardan yakın çevrelerinde yardıma muhtaç, hasta, sakat ya da yeni doğmuş sokak hayvanlarını kendilerine bildirmelerini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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