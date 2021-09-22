Altındağ Belediyesinden sel mağdurlarına büyük destek - Haberler
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Altındağ Belediyesinden sel mağdurlarına büyük destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Altındağ Belediyesinden sel mağdurlarına büyük destek

Altındağ Belediyesi, geçtiğimiz haftalarda Tatlar Mahallesi'nde meydana gelen selden etkilenen vatandaşlara yardım elini uzatarak, hayvanları telef olan vatandaşlara küçükbaş hayvan ve saman desteği verdi.

ALTINDAĞ (İHA) - Altındağ Belediyesi, geçtiğimiz haftalarda Tatlar Mahallesi'nde meydana gelen selden etkilenen vatandaşlara yardım elini uzatarak, hayvanları telef olan vatandaşlara küçükbaş hayvan ve saman desteği verdi.

Altındağ'ın Tatlar Mahallesi'nde maddi hasara yol açan selin yaraları sarılıyor. Vatandaşların zor günlerinde daima yanlarında olduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Sel nedeniyle zarar gören, maddi hasarı olan hemşehrilerimizin hemen yardımına koştuk. Yaralarına biraz olsun merhem olabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Sel haberinin hemen ardından bölgeye intikal ettiklerini ve zarar tespiti yaptıklarını belirten Başkan Balcı, verilen destekle ilgili, "Tatlar Mahallesi, geçtiğimiz haftalarda aşırı yağış nedeniyle oluşan selden dolayı mağdur oldu. Vatandaşlarımıza destek olabilmek için ne gerekiyorsa yaptık. Kısa sürede hasarı tespit ettik. Hayvanları telef olan hemşehrilerimize koyun ve koç dağıtımı yaptık. Ayrıca binlerce balya saman desteği de veriyoruz. Telef olan hayvanları nedeniyle ekonomik olarak zor zamanlar geçiren hemşehrilerimiz rahat bir nefes aldı. Zor zamanlarında yanlarında olduk, yine olacağız. Elimizden gelen desteği vermeye de devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Altındağ Belediyesinden sel mağdurlarına büyük destek

Altındağ Belediyesinden sel mağdurlarına büyük destek

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